Secretaria de Saúde promove Dia D para beneficiários do Bolsa Família

Acompanhamento de saúde deve ser realizado até a próxima segunda-feira (1º)

Publicado em 29 de junho de 2024 às 08:45

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove, neste sábado (29), um Dia D especial para que os beneficiários do Programa Bolsa Família atualizem as condicionalidades de Saúde. Além disso, terá vacinação, com aplicação dos imunizantes que fazem parte do Calendário Básico de Vacinação da Criança e gestantes. O atendimento vai até as 16h.

Os beneficiários do Bolsa Família devem realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde até a próxima segunda-feira (1º), para garantir a manutenção do benefício. Para atualização do cadastro, o beneficiado deve apresentar cartão do NIS, RG ou CPF, a caderneta de saúde da criança e a caderneta da gestante.

A realização do pré-natal pelas gestantes, a atualização do calendário vacinal e o acompanhamento do estado nutricional das crianças é parte essencial da agenda de saúde do programa federal. Em Salvador, 332.506 pessoas estão aptas para o acompanhamento das condicionalidades da saúde na vigência 2024.1 (janeiro a junho de 2024). Até o momento foram acompanhados pouco mais de 167 mil beneficiários, com percentual de cobertura de 50,52%.

Vacinação

Nas unidades de saúde participantes do Dia D serão disponibilizadas para crianças as vacinas contra a Covid-19 XXB, BCG, Hepatite B (HB - recombinante), Poliomielite 1, 2 e 3 (VIP - inativada), Poliomielite 1 e 3 (VOPb - atenuada), Rotavírus humano G1P[8] (ROTA), Pentavalente; (DTP/HB/Hib), Pneumocócica 10 - valente (VPC 10 - conjugada), Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela (VFA - atenuada); Tríplice Viral (sarampo, caxumba, rubéola) (SCR - atenuada), Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) (SCRV – atenuada), Hepatite A (HA - inativada), Tríplice Bacteriana (difteria, tétano e pertussis - DTP), Dupla tipo adulto (difteria e tétano - dT) e Varicela (VZ – atenuada).

Para as gestantes, serão disponibilizadas as vacinas Hepatite B (HB - recombinante), Difteria e Tétano (dT), Difteria, Tétano e Pertussis (dTpa - acelular), Influenza e Covid-19 XBB. As mulheres de 14 e 44 anos poderão ser vacinadas contra Hepatite B (HB - recombinante), Difteria e Tétano (dT), Influenza e Covid-19 XBB.

Já a vacina Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 – recombinante) será aplicada nas adolescentes de 14 anos 11 meses e 29 dias e, para as condições especiais de indicação com a apresentação de prescrição médica com o CID, as mulheres imunossuprimidas, de 9 a 45 anos, que vivem com HIV/aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, pacientes oncológicos, vitimas de abuso sexual e papilomatose respiratória recorrente.

Critérios

A vacina contra Covid-19 está recomendada no Calendário Nacional da Criança com esquema de três doses (aos 6, 7 e 9 meses de idade). Caso não tenha iniciado e/ou completado o esquema primário até os 9 meses de idade, a vacina poderá ser administrada até 4 anos 11 meses e 29 dias, conforme histórico vacinal, respeitando os intervalos mínimos recomendados (quatro semanas entre a 1ª e 2ª dose; e oito semanas entre a 2ª e 3ª dose).

Unidades participantes do Dia D (por distrito sanitário):

Itapagipe: UBS Virgílio de Carvalho e UBS Ministro Alckimin.

Centro Histórico: UBS Ramiro de Azevedo.

Itapuã: UBS Dr Orlando Imbassahy e USF São Cristóvão.

Cajazeiras: USF Jardim das Mangabeiras, USF Cajazeiras V e USF Cajazeiras XI.

Liberdade: USF Liberdade e UBS São Judas Tadeu.

Pau da Lima: UBS Pires da Veiga e UBS Cecy Andrade.

São Caetano: USF Boa Vista de São Caetano, UBS Frei Benjamin, USF Luiz Braga e UBS Péricles Laranjeiras.

Subúrbio Ferroviário: USF Alto de Coutos II, USF Rio Sena e USF Alto da Terezinha.

Barra/Rio Vermelho: USF Sabino Silva e UBS Clementino Fraga.

Boca do Rio: USF Curralinho.

Brotas: USF Vale do Matatu (8h às 14h).