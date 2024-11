NOVEMBRO AZUL

Secretaria oferece 5 mil vagas para atendimentos de saúde para homens de Salvador

São 88 postos com consultas e exames disponíveis

Neste sábado (9), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador oferece mais de 5 mil vagas para marcação de consultas e exames voltadas para os homens, em celebração ao Dia D do Novembro Azul. Todo o mês de novembro é dedicado ao cuidado com a saúde público masculino.

Serão ofertados consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, atendimento com equipe multiprofissional, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, imunização, cálculo de IMC, exames laboratoriais, testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, escovação supervisionada, consulta de planejamento reprodutivo, consulta de pré-natal do parceiro, encaminhamentos externos, tais como, vasectomia, urologia, cardiologia e clínica de sexualidade e atividades educativas.