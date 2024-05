Segurança: 50 pessoas são presas durante operação na Bahia e em Pernambuco

Trinta e cinco pessoas foram presas em flagrantes e 15 mandados de prisão cumpridos durante a 'Operação Vale do São Francisco Seguro'. Durante os três dias de duração das ações, de sexta-feira (17) até o domingo (19), as Forças Policiais da Bahia e de Pernambuco cumpriram 19 mandados de busca e apreensão, recuperaram oito veículos e 18 celulares, além da apreensão de cinco armas de fogo e drogas. A ação foi promovida nos municípios de Juazeiro, no norte da Bahia, e de Petrolina, no estado de Pernambuco.