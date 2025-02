BAHIA

Segurança bate porta de carro na mão de Lula e prende dedos do presidente em viagem à Bahia

Caso foi registrado durante entregas do programa Água Para Todos

Wendel de Novais

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 09:38

Vídeo registrou o momento do acidente Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma dor inesperada enquanto participava de agenda em Paramirim, no interior da Bahia, na tarde da sexta-feira (7). Durante entregas do programa Água Para Todos, o segurança de Lula bateu a porta do carro na mão do presidente enquanto ele acenava para apoiadores. >

No vídeo que registrou a situação, é possível ver Lula no banco de trás do carro, com o corpo para fora, dando tchau para os moradores. A mão esquerda do presidente, entretanto, estava apoiada na parte da porta da frente do veículo, que foi fechada pelo segurança. Veja abaixo:>

?? Presidente Lula cumprimenta populares na Bahia e tem dedos esmagados por segurança distraído.pic.twitter.com/RcFNRxprtl — Eleições em Pauta (@eleicoesempauta) February 7, 2025

No momento da batida, Lula reage imediatamente com um gesto de dor. Em seguida, ele diz algo ao segurança que não é possível ouvir no vídeo. No entanto, o presidente seguiu a agenda de maneira normal e não precisou de atendimento médico por conta do acidente.>