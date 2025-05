LOCAÇÃO SEGURA

Seguro de locadora cobre tudo? Veja o que você precisa saber antes de alugar um carro

Confira direitos que devem ser exigidos antes de fechar o contrato

Larissa Almeida

Publicado em 6 de maio de 2025 às 05:30

Carros Crédito: Reproduçao

Seja para poupar o próprio carro ou obter mais conforto para um maior número de pessoas, alugar um veículo é um negócio visto como vantajoso para muitos baianos. A prova disso é que próximo ao período junino, quem vai encarar a estrada rumo ao interior da Bahia tende a encontrar orçamentos mais pesados para o bolso, uma vez que as locadoras já aumentaram o preço graças a alta demanda. A recomendação, diante desse cenário, é pesquisar bem as ofertas, mas também se atentar aos contratos, especialmente no que se refere aos seguros. >

De acordo com Josimar Antunes, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia (Sincor-BA), é recomendado que as locadoras ofereçam seguro total – o que inclui cobertura para acidentes, roubo, furto, incêndio, colisões e danos a terceiros –, mas nem sempre essa orientação é cumprida. >

“No mínimo, as locadoras garantem o seguro de danos a terceiros, que é chamado de seguro de responsabilidade civil contra terceiros em danos materiais e corporais. Geralmente, as locadoras pedem uma caução como garantia, que se subentende que é a garantia do seguro que eles vão disponibilizar, [...] mas nem todas cumprem o seguro completo”, aponta. >

Para garantir o seguro total, a orientação é que os clientes, antes de alugar um carro, coloquem essa condição como essencial antes de fechar o contrato. Josimar Antunes também alerta para a necessidade de solicitar mais informações sobre o seguro. “O ideal é perguntar sobre a companhia para, em caso de necessidade, poder recorrer à assistência 24h, que deve prestar ajuda até mesmo se o carro cair em um buraco”, aconselha. >

Outra dica é prestar atenção aos detalhes do contrato, sobretudo no que se refere ao valor limite de cobertura em casos de acidente, a política de quilometragem, regras para devolução do veículo, multas por atraso ou infrações de trânsito. Também é recomendado se atentar quanto a existência de taxas adicionais para condutor extra, cadeirinha para criança, GPS e outros incrementos. >

Antes de alugar, o locatário precisa se certificar de que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está válida há pelo menos dois anos e garantir que um cartão de crédito em seu nome tem limite disponível para a caução – a mesma que, em tese, deve ser destinada à garantia de um seguro total. >