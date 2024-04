MÉDIA

Seis pessoas são baleadas por dia em Salvador e RMS

Dados são do Instituto Fogo Cruzado

Em média, seis pessoas foram baleadas por dia em Salvador e Região Metropolitana durante março, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado divulgados nesta quinta-feira (4). Ao todo, 182 tiroteios foram registrados e 188 pessoas foram baleadas, sendo 145 mortas e 43 feridas.

Com os números, março foi mais violento que o mês de janeiro - que teve média de cinco baleados - e mais que fevereiro - média de quatro baleados -, mês do carnaval. Em março também foi registrada a primeira morte por bala perdida de 2024.

Dos tiroteios mapeados no mês, 77 deles ocorreram durante ações e operações policiais, que resultaram na morte de 60 pessoas e deixaram outras 16 feridas. Esses são os maiores índices desde o início do ano.

Entre as quatro vítimas de balas perdidas, todas de Salvador, está um menino de 5 anos e três mulheres: duas adultas e uma idosa, esta última não resistiu aos ferimentos. A mulher idosa, de 63 anos, identificada como Ana Rita Bispo dos Santos, foi alvejada enquanto aguardava um ônibus na Rua Manuel Barros de Azevedo, no bairro Caminho de Areia.

O caso ocorreu durante um tiroteio na região, na noite do dia 7 de março. A criança de 5 anos, que não foi identificada, foi atingida nas costas no dia 16 de março, durante tiroteio entre policiais e um grupo de homens armados no bairro de Saramandaia.