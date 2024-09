SALVADOR

'Sem notar a facada, ele ainda bateu nela', conta vizinha de homem morto pela companheira em Mussurunga

Os dois estavam discutindo na hora do crime

A morte de Afrânio Santos , de 44 anos, aconteceu após ele tentar entrar à força na casa da companheira, uma mulher de 46 anos, responsável por matar o homem a facadas. O crime aconteceu no bairro de Mussurunga, na tarde deste sábado (7). Os relatos são de testemunhas.

O casal vivia em casas separadas no caminho 10, do setor F, numa comunidade conhecida como “Casinhas”. Por volta das 16h, a mulher estava na porta de sua casa, no primeiro andar de um prédio, quando Afrânio chegou. Os dois começaram a conversar, quando se desentenderam. “Aí veio a discussão, porque ele queria entrar e ela não queria. Sem ter notado o golpe [facada], ele ainda bateu nela e em seguida saiu embolando pela escada”, detalha a vizinha. A suspeita é que a vítima estava alcoolizada.