CRIME

Mulher mata companheiro com facada em Mussurunga e é presa

Casal estava brigando na hora do crime

Uma mulher de 46 anos matou o companheiro, identificado como Afrânio Santos, de 44, no bairro de Mussurunga, setor F, caminho 10, neste sábado (7). A vítima levou uma facada e sua companheira foi presa em flagrante por homicídio, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações da Polícia Civil, os dois haviam se desentendido e estavam brigando quando o crime aconteceu. Ela confessou ter dado uma facada no companheiro, que chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento do Parque São Cristóvão, mas não resistiu.