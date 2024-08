CRIMINALIDADE

Sem segurança, moradores e comerciantes usam cercas elétricas e refletores como alternativa na Pituba

Câmeras já não inibem mais

Bruno Wendel

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 09:37

Pituba Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Até outro dia, uma câmera no poste, no muro ou numa fachada era o temor dos ladrões na Pituba. Hoje, o equipamento não intimida mais ninguém. Furtos, assaltos, arrombamentos viraram rotina no bairro de classe médica e de importante potencial econômico de Salvador. Sem segurança, comerciantes e moradores usaram como alternativas cercas elétricas e refletores potentes, principalmente em prédios menores, onde não há porteiros.

A medida reduziu as ocorrências, mas não por muito tempo. Na Rua Marechal Andréa, por exemplo, um trio (dois homens e uma mulher), que vive perambulando na região, fez a limpa em lojas e em uma academia de crossfit, na madrugada do dia 12. Com sacolas abarrotadas, eles desapareceram na Avenida Paulo VI.

No dia seguinte, um deles voltou à academia e deu de cara com o proprietário, que reagiu. O empresário impediu o roubo, mas saiu todo cortado de vidro na luta com o ladrão, que está solto para fazer novas vítimas.