BAHIA

Da Pituba ao Stiep, passando por Lauro de Freitas: criminosos não têm limites

Bruno Wendel

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 05:00

Sem segurança, moradores e comerciantes usam cercas elétricas e refletores

Até outro dia, uma câmera no poste, no muro ou numa fachada era o temor dos ladrões na Pituba. Hoje, o equipamento não intimida mais ninguém. Furtos, assaltos, arrombamentos viraram rotina no bairro de classe médica e de importante potencial econômico de Salvador. Sem segurança, comerciantes e moradores usaram como alternativas cercas elétricas e refletores potentes, principalmente em prédios menores, onde não há porteiros.

A medida reduziu as ocorrências, mas não por muito tempo. Na Rua Marechal Andréa, por exemplo, um trio (dois homens e uma mulher), que vive perambulando na região, fez a limpa em lojas e em uma academia de crossfit, na madrugada do dia 12. Com sacolas abarrotadas, eles desapareceram na Avenida Paulo VI.

No dia seguinte, um deles voltou à academia e deu de cara com o proprietário, que reagiu. O empresário impediu o roubo, mas saiu todo cortado de vidro na luta com o ladrão, que está solto para fazer novas vítimas.

Pituba insegura: assaltos, furtos e arrombamentos têm sido diários, segundo moradores e comerciantes Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Stiep tem “onda” de furto de hidrômetros

E a criminalidade não dá trégua. No bairro do Stiep há uma onda de furtos de hidrômetros. Isso mesmo. Na Rua Xingu, um casal está levando os contadores de água das casas. Só em um único dia foram 10! Como os criminosos agiram à noite, os moradores amanheceram com a rua completamente alagada.

O equipamento que registra o consumo de água dos imóveis está na mira dos gatunos devido ao cobre, material que compõe o aparelho e que pode ser vendido tranquilamente em ferros-velhos. E o local não tem só de residências.

Há escolas, clínicas, igrejas, restaurantes, um prato cheio para os ladrões, que contam com a vantagem da ausência do policiamento ostensivo, é o que garantem os moradores, que pensam em fazer uma “vaquinha” para contratar o serviço de segurança privada.

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Tentativa de linchamento em Lauro de Freitas

Um homem sofreu uma tentativa de linchamento na quinta-feira (16) em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Uma viatura da Polícia Militar chegou momentos depois e evitou o espancamento, praticado por um grupo de motoxistas.O bandido foi socorrido para uma unidade de pronto atendimento da região.

Ele tinha o costume de solicitar ocorridas para a rotatória do Parque São Paulo, onde assaltava as vítimas.