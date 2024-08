VIOLÊNCIA SEXUAL

Estupros de crianças e adolescentes crescem 13,4% em um ano na Bahia

Jovens de 10 a 14 anos são as maiores vítimas no estado

Maysa Polcri

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 06:15

Justiça pode entender como estupro de vulnerável se vítima for menor de idade Crédito: Marcello Casal Jr./Arquivo/Agência Brasil

A cada 24 horas, 11 crianças ou adolescentes são vítimas de estupro na Bahia. É o que revela o Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado pela Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a pesquisa, foram 4.330 vítimas de violência sexual com até 19 anos de cidade no estado. O número é 13,4% maior do que o registrado em 2022, quando foram 3.818 vítimas.

Apesar de alarmantes, a Bahia ainda apresenta dados inferiores à média nacional. Enquanto a taxa de estupros no estado é de 110,1 a cada 100 mil habitantes, o índice brasileiro é de 116,4. A mesma pesquisa, conduzida pela Unicef, aponta que a Bahia tem mais mortes violentas de crianças e adolescentes do que São Paulo e Rio de Janeiro juntos.

A professora Dandara de Oliveira Ramos, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/Ufba), lembra que enquanto os crimes de homicídios são mais frequentes nas vias urbanas e em intervenções policias, os abusos sexuais ocorrem, em sua maioria, dentro de casa.

"Quando nos deparamos com a violência doméstica, é preciso observar a polivitimização, que é a violência que acompanha outras formas de violência. Nos dados da saúde, observamos que as crianças negras são mais vítimas de múltiplas violências", diz a professora.

"São casos que chegam como violência física, nas unidades de saúde, e, durante o atendimento, são notificadas violência sexual, negligência, insegurança alimentar, entre outros. É um problema sistêmico, que precisa ser combatido em diversas frentes", completa Dandara.

Saiba como denunciar casos de violência sexual aqui.

De acordo com a pesquisa, os casos de estupro são mais frequentes entre crianças de 10 a 14 anos. Para essa faixa etária, a taxa é de 227,4 a cada 100 mil habitantes. Seguido de 5 a 9 anos (86,9); 0 a 4 anos (58,2) e 15 a 19 anos (55,9). O Panorama revela ainda que as meninas são as maiores vítimas.