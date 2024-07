CULTURA DO ESTUPRO

Mais de 1 mil denúncias de violência sexual contra crianças foram registradas neste ano na Bahia

Casos têm relação com a cultura do estupro, explica especialista

Maysa Polcri

Publicado em 25 de julho de 2024 às 05:10

Abusos acontecem em locais frequentados pelas vítimas Crédito: Shutterstock

A morte de Aisha Vitória Santos da Silva, de 8 anos, em Pernambués, acende o alerta para a violência que atinge crianças em todo o país. Os laudos periciais ainda vão confirmar, mas a suspeita é que a menina foi vítima de violência sexual. Na maior parte dos casos de abusos sexuais, os agressores são familiares ou pessoas próximas. Mais de 1 mil denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram registradas na Bahia neste ano.

Foram 1.191 denúncias de violações desse tipo no estado, através do Disque 100. Dessas, 84,2% ocorreram em locais frequentados pelas vítimas: casas da vítima, familiares ou do suspeito. As informações fazem parte do painel on-line do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH).

A ocorrência desse tipo de crime se relaciona à cultura do estupro - formas de comportamento que silenciam e violentam, especialmente, mulheres de todas as idades. “A cultura do estupro está relacionada com a ideia de que o corpo da mulher não é uma propriedade dela, mas que pode ser acessado por todos os homens”, explica Izaura Santiago da Cruz, coordenadora do grupo de pesquisa em Ciência, Gênero e Educação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim/Ufba).

“O estupro é, então, uma forma de demonstração que os homens têm poder sobre o corpo da mulher, mesmo que ela não concorde. Não tem nada a ver com a roupa da mulher ou com a roupa que ela estava, mas com a demonstração de poder sobre elas”, completa a professora. Izaura Santiago ressalta ainda que a cultura do estupro se materializa no cotidiano em episódios de assédio e importunação.

Joseilson Souza da Silva, 43, preso após confessar ter matado e abusado da menina Aisha Vitória, tentou estuprar uma criança de 7 anos, em São Gonçalo dos Campos, em 2015. Ele chegou a ficar preso durante 10 dias, mas foi liberado pela Justiça. A família de Aisha desconfiou que algum vizinho tivesse relação com a morte dela, antes de o homem confessar o crime à polícia.