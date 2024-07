PERNAMBUÉS

'Não demonstrou nenhum arrependimento', diz delegada sobre suspeito de matar Aisha

Nesta quarta-feira (24), a delegada Andréa Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), conversou com a imprensa sobre a prisão de Joseilson Souza da Silva, 43 anos, que confessou ter matado a vizinha, a menina Aisha Vitória Santos da Silva , de oito anos, em Pernambués, na última segunda-feira (22).

Ainda segundo a delegada, conforme o suspeito trazia as informações do crime, os investigadores buscavam confirmá-las com as equipes de campo e as informações preliminares trazidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). "Tudo está sendo feito com muito cuidado, a fim de que ele seja responsabilizado criminalmente pelo brutal assassinato que cometeu", disse.