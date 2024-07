VERA CRUZ

Suspeito morre em confronto com a PM em Mar Grande

Os agentes do 23º Batalhão ainda apreenderam armas e drogas

Um suspeito de envolvimento com crime morreu em confronto com policiais militares, na tarde de terça-feira (23), na localidade conhecida como Alto da Faustina, em Mar Grande, município de Vera Cruz. Os agentes do 23º Batalhão ainda apreenderam armas e drogas.