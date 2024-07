LUTO

PM atropelado em blitz na Sussuarana morre após 12 dias internado

O subtenente da Polícia Militar Antônio Fernando Paim era casado e tinha dois filhos

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 10:34

Subtenente Antônio Fernando Paim Crédito: Reprodução

O subtenente da Polícia Militar Antônio Fernando Paim morreu após passar 12 dias internado. Na noite do último dia 12, durante uma blitz na Av. Ulysses Guimarães, em Sussuarana, ele foi atropelado enquanto estava de serviço. Paim tinha 60 anos e fazia parte da corporação há 37 anos. Ele era casado e deixa dois filhos.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a perda. "É com profundo pesar que a Polícia Militar da Bahia comunica o falecimento do subtenente Antônio Fernando Paim", diz o comunicado. O texto ainda se solidariza com a dor da família, amigos e companheiros de profissão, expressando suas mais sinceras condolências.

Relembre o caso

O caso aconteceu durante uma blitz na Avenida Ullysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, por volta das 22h, do dia 12 de julho. Quando a equipe solicitou que uma moto com dois homens parasse, a dupla tentou escapar. Na tentativa de fuga, o piloto atropelou o militar, que foi arremessado no chão e sofreu uma forte pancada na cabeça. O PM foi socorrido em estado grave para o Hospital Roberto Santos, no bairro do Cabula. Ele precisou ser entubado.