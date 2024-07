CRIME BRUTAL

Corpo de menina morta em Pernambués será enterrado nesta quarta-feira

Sepultamento será no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, às 11h30



Da Redação

Larissa Almeida

Publicado em 24 de julho de 2024 às 07:58

Aysha Vitória Crédito: Reprodução

O corpo da menina Aisha Vitória Santos da Silva, 8 anos, será enterrado nesta quarta-feira (24). O sepultamento será no no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, às 11h30.

O velório acontece desde a noite dessa terça-feira (23) na Igreja Batista Jerusalém, na Avenida São Paulo, ao lado da Escola Municipal de Pernambués, onde a menina estudava.

Aisha foi morta Joseilson Souza da Silva, que confessou o crime. Ele era recém-chegado na Travessa São Jorge – localidade situada dentro do próprio bairro –, onde vivia há três meses.

Aisha foi vista pela última vez com vida às 17h de segunda-feira (22). Depois, só foi encontrada, já sem vida, às 4h40, na Travessa São Jorge. No fim da manhã desta terça-feira (23), na casa do vizinho que confessou o crime, foram encontradas as sandálias da vítima, que estavam em cima do telhado, e uma boneca, localizada atrás da geladeira.

A pequena era caseira e tinha o costume de sair de casa apenas para ir até a residência da avó, que era do outro lado da rua. A proximidade dava liberdade para que ela circulasse no local, mas também para que Joseilson soubesse da sua rotina.