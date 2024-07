AYSHA VITÓRIA

Vizinho conhecia rotina de menina de 8 anos morta em Pernambués

As idas e vindas da pequena Aysha Vitória, menina de 8 anos encontrada morta na manhã desta terça-feira (23) , entre a casa dos pais e a residência da sua avó eram constantes. Afinal, as duas casas estavam localizadas na Travessa São Jorge, onde ela desapareceu e foi encontrada morta, e são separadas por uma curta distância. A reportagem identificou que é possível ir de um imóvel a outro dando apenas 35 passos, tratando-se de um adulto.

Aysha foi vista pela última vez na tarde de segunda-feira (22), às 17h. Depois, só foi encontrada, já sem vida, às 4h40, na Travessa São Jorge. Já no fim da manhã, na casa do vizinho que confessou o crime, foram encontradas as sandálias da vítima, que estavam em cima do telhado, e uma boneca, localizada atrás da geladeira. A Polícia Civil confirmou a confissão, mas disse que "em respeito à Lei de Abuso de Autoridade, não identifica suspeitos".