CRIME

Vídeo mostra momento em que vizinho é preso em Pernambués; assista

Um vídeo mostra o exato momento em que o suspeito de ter matado Aysha Vitória, de 8 anos , é preso pela polícia na manhã desta terça-feira (23) no bairro de Pernambués, em Salvador. Nas imagens, gravadas por moradores, Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, é levado por investigadores para a viatura.

O homem foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde está sendo interrogado. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão auxiliar no esclarecimento da causa da morte.

Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) participaram da ação.

Entenda o caso

Um morador da Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués, confessou ter matado a pequena Aysha Vitória, de oito anos. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (23).

Quem desconfiou do vizinho foi a mãe da garota. A Polícia Civil confirmou que encontrou, no telhado da casa dele, as sandálias e, atrás da geladeira, uma boneca de Aysha.