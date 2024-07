AYSHA VITÓRIA

Polícia Civil pede prisão preventiva do homem que matou menina de oito anos em Pernambués

A polícia também solicitou a inclusão do material genético do autor no Banco Nacional de Perfis Genéticos e a pesquisa da amostra vai contribuir com a conclusão do caso. O homem foi submetido aos exames de lesões corporais de praxe e está à disposição da audiência de custódia da Justiça.