REVOLTA

Manifestantes fecham Avenida Paralela em protesto após morte de menina em Pernambués

Trânsito ficou travado até a chegada da Polícia Militar

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 16:11

Aysha Vitória foi encontrada morta nesta terça-feira (23) Crédito: Reprodução

Uma manifestação travou o trânsito na Avenida Paralela, em Salvador, na tarde desta terça-feira (23). De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), populares protestaram contra a morte da menina Aysha Vitória, de oito anos, encontrada nesta terça-feira em Pernambués.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os manifestantes com cartazes, queimando objetos na via, interditando completamente o fluxo do trânsito no local. Segundo a Transalvador, a Polícia Militar (PM) foi acionada e chegou ao local para dispersar os manifestantes.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e enviou uma viatura para o local a fim de conter as chamas do objetos queimados. Segundo o órgão, os manifestantes estariam queimando pneus.

Relembre o caso

O corpo de uma menina de 8 anos, identificada como Aysha Vitória, foi encontrado na manhã desta terça-feira na Travessa de São Jorge, no bairro de Pernambués. De acordo com informações iniciais, a vítima teria desaparecido na segunda-feira (22). No mesmo dia, imagens da criança circulavam junto com mensagens em aplicativos de mensagem, numa tentativa de familiares e amigos de encontrá-la.

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira. Segundo informações de fontes policiais, o suspeito foi identificado como Joseilson Souza da Silva, 43 anos, morava no bairro há pouco mais de um ano e havia se mudado para a travessa há três meses. A Polícia Civil, no entanto, diz que não confirma oficialmente "em respeito à Lei de Abuso de Autoridade".

O homem confessou ter matado a pequena Aysha Vitória e foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde está sendo interrogado.