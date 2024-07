DUPLO HOMICÍDIO

Mãe e filha são mortas a facadas em Juazeiro

As vítimas foram identificadas como Maria Batista de Souza e Taisa Maria de Souza e tinham, respectivamente, 44 e 26 anos

Mãe e filha foram mortas a golpes de arma branca na cidade de Juazeiro, no norte do estado. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24). As vítimas foram identificadas como Maria Batista de Souza e Taisa Maria de Souza e tinham, respectivamente, 44 e 26 anos.