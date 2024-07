CRIME

Homem é encontrado morto na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas

O corpo foi encontrado com marcas de tiro, na tarde de terça-feira (23)

Um homem identificado como Agenor Mendes de Araújo Neto, 43 anos, foi encontrado morto na Estrada do Coco, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo foi encontrado com marcas de tiro, na tarde de terça-feira (23).

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares, agentes da 81ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo.

Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato e já encontraram o homem sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.