TRANSPORTE

Tiroteio altera itinerário de ônibus na Fazenda Grande do Retiro

Rodoviários normalizaram serviço após reforço policial no bairro

Wendel de Novais

Publicado em 24 de julho de 2024 às 08:04

Policiamento foi reforçado na Fazenda Grande do Retiro Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os ônibus tiveram o itinerário alterado por três horas no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (24), após tiroteios registrados na região. Desde às 4h, quando sai o primeiro ônibus, os veículos só circulavam até o Largo da Gráfica, fazendo o retorno em direção ao Largo do Tanque por conta da violência. Os coletivos voltaram a circular normalmente às 7h10.

Com a mudança, os rodoviários deixaram de passar pela Rua Mello Moraes Filho, uma das principais vias do bairro. Luis Ricardo Dom, diretor do Sindicato dos Rodoviários, explicou que a decisão de alterar a rota dos ônibus se deu por conta de troca de tiros registradas em duas localidades diferentes do bairro durante a madrugada.

"A partir das 3h da madrugada, houve um confronto em duas localidades adjacentes da Fazenda Grande do Retiro, que são o Marotinho e a Vila Natal. Então, os trabalhadores ligaram para o sindicato, pois a partir das 4 da manhã aqui já tem ônibus. O rodoviário receoso não só por incêndio ou ataque a ônibus, mas também de ser vítima de agressões, como já foi registrado pelo sindicato", falou o diretor.

Questionada sobre os tiroteios mencionados, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que não houve acionamento da 9° Companhia Independente da PM (CIPM) para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo na região. Ainda assim, segundo a corporação, o policiamento no local foi intensificado para o reestabelecimento do transporte no bairro.