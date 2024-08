ROUBARAM VEÍCULO

Homens armados abordam carro e rendem família na Estrada do Curralinho

Criança estava no banco de trás do automóvel

Uma família teve o carro roubado por homens armados na Estrada do Curralinho, em Salvador, na noite de quarta-feira (14). Vídeos mostram quando uma dupla aborda o veículo e obriga o motorista e os passageiros a descerem. Estavam no carro um homem, uma mulher e uma criança. As informações são da TV Bahia.