2 DE JULHO

ACM Neto: 'A independência que a gente precisa ter é em relação à violência e à miséria'

Político também falou de tentativa de "aparelhamento" da celebração cívica

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, aproveitou o desfile do 2 de Julho para destacar que a Bahia ainda precisa "dar o grito de independência" com relação a muitas coisas. >

"A independência fala do passado, da história dos heróis. A independência vai também falar do futuro, do que a Bahia precisa ainda avançar, evoluir. E a independência que a gente precisa ter em relação à violência, em relação às mortes na fila da regulação da saúde, em relação ao desemprego, à pobreza, à desigualdade social, à miséria, à seca", elencou. "Todas essas são independências que a Bahia precisa conquistar, e que a gente precisa pregar nesse dia da democracia, nesse dia da liberdade, nesse dia do cidadão baiano, para que o futuro seja diferente e a gente possa ter uma perspectiva de vida melhor para os baianos", acrescentou.>