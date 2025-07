DATA CÍVICA

Bruno Reis celebra o 2 de Julho: 'Foram os baianos que deram o grito final de liberdade'

Prefeito de Salvador enalteceu povo da Bahia durante desfile

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) participou nesta quarta do desfile do 2 de de Julho, em Salvador. "Estamos mais uma vez nesse evento, o mais importante da nossa história, uma data que simboliza a força do nosso povo, da nossa essência. O povo baiano se inspira nos heróis do 2 de Julho para no dia a dia enfrentar as dificuldades, as batalhas e alcançar seus objetivos. com independência, com autonomia, com soberan", afirmou o gestor. "Esse é o jeito do povo soteropolitano, do jeito do povo baiano de ser".>