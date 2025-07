CRIME

Homem leva facada após dançar com mulher em festa na Bahia; agressor agiu por ciúmes

Caso foi registrado na cidade de Conceição do Coité

Uma simples dança acabou em tentativa de homicídio no município de Conceição do Coité, no interior da Bahia. Isso porque, durante uma festa de São Pedro no bairro da Jaqueira, um homem foi esfaqueado após dançar com uma mulher. De acordo com informações do g1, o suspeito do crime teria agido por ciúmes após ver a dança entre os dois. >