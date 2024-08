SUBÚRBIO DE SALVADOR

Mototaxistas denunciam PMs de cobrar propina para trabalharem em Periperi

“Disseram que cometi desacato, vieram com a viatura até aqui [no ponto de mototáxi] me intimidando com olhares. Tentei disfarçar, não devo nada. Não me deram voz de abordagem. Quando peguei a moto, efetuaram três disparos em minha direção. Quando tentei adentrar em minha casa, me agrediram com socos", contou o mototaxista Luís Daniel.