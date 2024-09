SAÚDE

Sem suco e menos sobremesa; veja os erros mais comuns na hora do almoço

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) relevou que o valor do almoço fora de casa aumentou 15% em Salvador. Os pesquisadores consideraram uma refeição completa, que inclui um prato principal, uma bebida não alcoólica, uma sobremesa e um café. Nutricionistas explicam que esse modelo é comum na cultura brasileira, mas que não é o mais adequado para a saúde. Confira os principais erros na hora de almoçar.

O primeiro ponto que chamou a atenção dos especialistas foi a bebida não alcóolica que acompanha a refeição. Segundo a nutricionista e professora do curso de Medicina da Universidade Salvador (Unifacs), Mirela Carvalho, é um item que deve ser dispensado, porque líquidos dificultam o processo digestivo.

"Tem pessoas que tomam muito líquido na hora do almoço. O nosso trato gastrointestinal recebe o alimento e inicia o processo de digestão para depois absorver o que ele precisa. O excesso de líquido dificulta esse processo. O ideal é não usar líquido ou, pelo menos, em quantidade mínima, e cerca de 30 minutos antes do almoço ou 1h depois. Além disso, os sucos levam açúcar e isso aumenta as calorias ingeridas", disse.