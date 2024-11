SERVIÇOS

Semana do Pobre oferece exames, consultas médicas e outros serviços no Bonfim

Atividades serão oferecidas pela igreja até esta sexta-feira (22)

Gil Santos

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 12:04

Serviços serão oferecidos em frente ao templo Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Quem precisa de serviços de odontologia, consultas especializadas ou pediatra deve ficar atento à programação da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, em Salvador. Nesta segunda-feira (18), a igreja deu início a VIII Semana do Pobre e vai oferecer serviços de saúde, orientação jurídica e atividades de beleza, até esta sexta-feira (22).

As atividades estarão disponíveis na praça em frente ao templo. Os organizadores explicaram que a Jornada do Pobre na Colina Sagrada é uma extensão do pedido do Papa Francisco, para a celebração do Dia do Pobre (17 de novembro) no 33º Domingo do Tempo Comum. O tema deste ano é “A oração do pobre eleva-se até Deus”.

A iniciativa faz parte do Projeto Bom Samaritano e conta com a colaboração da Irmandade Devoção do Senhor do Bonfim e da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A ação tem apoio do governo do estado da Bahia, da Prefeitura de Salvador, Humanas Brasil, Clínica Delfin - Saúde, Restaurante Vila Criativa, AlugueMais e Lobo Bom.

Para mais informações, basta acompanhar o Instagram do Projeto Bom Samaritano (@obrassociaisbomsaritano). Confira a programação completa:

Serviços de Saúde e Atendimento Social

- Odontologia: Atendimento diário a partir de 5 anos, com orientações preventivas e atendimento clínico.

- Consultas Especializadas: Atendimento clínico geral nos dias 18 e 19 pela manhã, e cardiologista com data a ser definida.

- Nutrição e Preventivo: Nos dias 21 e 22, consultas com nutricionistas e exames preventivos estarão disponíveis.

- Pediatria: Atendimento especializado para crianças no dia 22 pela manhã.

Exames e Procedimentos:

- Exames laboratoriais de segunda a quarta-feira (dias 18, 19 e 20/11)

- Ultrassonografias para tireoide, mamas, pelve e abdome total, e mamografia/Doppler de carótidas (datas a definir).

- Eletrocardiograma e regulação para exames complexos (datas a definir).

Orientação Jurídica e Serviço Social:

Orientação jurídica e assistência social todos os dias.

Espaço de Beleza e Doações

O espaço de beleza oferecerá massagens, cortes de cabelo, designer de sobrancelhas e distribuição de roupas será feita diariamente.

Demais atividades na Colina Sagrada

Entre os dias 28 de novembro e 01 de dezembro, acontecerá no Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia o tríduo e festa em honra a Nossa Senhora da Guia — segunda festividade do ciclo de solenidades da Colina Sagrada.