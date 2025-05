REGISTRE-SE

Semana Nacional de Registro Civil começa no próximo dia 12; confira ações na Bahia

O Tribunal de Justiça (TJ-BA) e a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) oferecerão o serviço nas comarcas de Salvador, Jequié e Ilhéus

Nesta edição, a ação tem como principais focos a população indígena; as pessoas em situação de rua, em cumprimento de medidas de segurança e em situação manicomial; e a população carcerária e egressos do cárcere.>

Em Salvador, o atendimento ocorrerá no CadÚnico, localizado no bairro do Comércio, na Rua Miguel Calmon, 28, das 8h às 16h. Será possível emitir a 2ª via de certidão de nascimento ou de casamento. >

Na comarca de Jequié, será organizado um mutirão com a oferta de diversos serviços, tais como: emissão de RG; emissão de CPF (1ª via); registro de nascimento tardio; 2ª via de certidão de nascimento e casamento; atendimento jurídico; documentação indígena e quilombola; casamento coletivo; atendimento médico; serviços do CadÚnico; exame de DNA por meio da Defensoria Pública; e atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). >