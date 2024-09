ENERGIA

Semob suspende serviços na Cotae por queda de energia

Os atendimentos marcados para o dia chegaram a ser iniciados na unidade, no Vale dos Barris, mas foram suspensos pela falta de eletricidade. Todos os serviços marcados para a manhã de hoje serão remarcados para quarta-feira (25).

Nesse caso, os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, entre as 7h30 e as 17h. Para ser atendido, é necessário levar o comprovante de agendamento da terça e um documento de identificação com foto válido em todo o território nacional.