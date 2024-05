SÃO JOÃO

Senac oferece mais de 500 vagas para cursos de gastronomia junina

As cidades contempladas são para Salvador e outras sete cidades

O Senac Bahia, com o objetivo de capacitar a população para a geração de renda nos festejo juninos, está promovendo o Arraiá Senac. São mais de 500 vagas para uma programação especial de cursos de gastronomia. As cidades contempladas são: Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, e Vitória da Conquista.

Os cursos são de curta duração, com carga horária entre 4 e 20 horas, e possuem investimento a partir de R$ 69 reais. O aluno vai aprender a fazer bolos, tortas e quiches, licores regionais, pães delícia, salgados comerciais, bolo de pote e empadas doces e salgadas.

Todos os cursos juninos recebem desconto de 30% com o cupom ARRAIASENAC válido para matrículas entre os dias 13 de maio e 07 de junho de 2024. Para participar, basta acessar o site da campanha e conferir as ofertas disponíveis. As inscrições para os cursos podem ser feitas pela internet ou presencialmente nas unidades das cidades.