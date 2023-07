Senai lança novo campus voltado para a Economia do Mar em Salvador. Crédito: Divulgação

Foi inaugrada nesta segunda-feira (3) pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e o Senai Cimatec realizaram nesta segunda-feira (3), em Salvador, o novo campus da instituição o Senai Cimatec Mar, unidade projetada para apoiar atividades e pesquisas marítimas industriais e comerciais do mar.



O Senai Cimatec Mar terá um centro de operações no porto de Salvador, uma embarcação de pesquisa e uma área demarcada na Baía de Todos os Santos, destinada a uma estação cientifica submarina, que será usada para testes de robôs e protótipos.

“O Senai Cimatec Mar vai contribuir não só com a economia do mar, mas com novos setores de desenvolvimento econômico social pra a Bahia. Quer sejas através da construção naval quer seja através da exploração de energia também do mar, quer seja também através da economia circular”, afirmou o presidente da FIEB e presidente eleito da CNI, Ricardo Alban.

O diretor-geral do Senai Cimatec apresentou detalhes do novo campus durante a cerimônia e disse que “o Senai Cimatec Mar é um projeto pioneiro do Brasil, com base na Baía de Todos os Santos, na maior baía do Brasil, com uma localização estratégica na costa brasileira e potencial para atender a demandas do país e do exterior.”

Para o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e pró-reitor do Centro Universitário Senai Cimatec, Jailson Andrade, a criação do campus inaugura uma nova era de renovação focada na inteligência, na tecnologia e na educação para apoiar as atividades industriais da economia do mar.

“É uma nova visão do mar, não simplesmente da navegação, do transporte de cargas ou da exploração pura e simples de petróleo. O SENAI CIMATEC Mar traz uma visão tecnológica de apoio a todas as atividades marítimas, desde desenvolvimento de novas tecnologias, de novos hubs de pesquisa, de novas áreas do conhecimento e cursos voltados para a ciência do mar”.