Série “Afros e Afoxés” retrata identidade do Olodum e do Malê Debalê

Série estreia a próxima sexta-feira (08), às 19h.

A série "Afros e Afoxés: A revolução do tambor", que narra as histórias de resistência de blocos afros e afoxés de Salvador, traz os episódios sobre o Malê Debalê e o Olodum, na próxima sexta-feira (08), às 19h, para a TV, no canal Trace Brasil, e o YouTube do Salvador Capital Afro.



A série é uma produção do Salvador Capital Afro, programa da Prefeitura de Salvador que tem como objetivo promover o turismo afro na cidade, e conta com sete episódios que mostram a importância de Ilê Aiyê, Muzenza, Cortejo Afro, Didá, Malê Debalê, Olodum e do afoxé Filhos de Gandhy para a cultura afro-brasileira, com depoimentos de músicos, dirigentes e associados das agremiações.

Em "Olodum: O eco dos tambores", a percussão do Olodum se ergue como referência para a Bahia e o Brasil. As batidas ressoam pelo mundo, tornando-se um símbolo inconfundível. O bloco é a confluência de ritmos que gerou um dos estilos musicais brasileiros mais reconhecidos internacionalmente: o samba-reggae. O episódio destaca os depoimentos do presidente do Olodum, Marcelo Gentil, e do folião Adailton do Nascimento.

Já o episódio "Malê Debalê: O balé dos búzios", destaca a relação do Malê, considerado o maior balé afro de rua do mundo, com a dança e a história do bairro de Itapuã. O fundador Miguel Arcanjo, o mestre de dança Agnaldo Fonseca e a foliã Marcela Santos discutem o papel fundamental que o Malê Debalê desempenha na comunidade, transmitindo a cultura através da arte da dança, principalmente para as novas gerações.

O Salvador Capital Afro é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (PRODETUR) em Salvador, em parceria com a Secretaria da Reparação. O projeto tem financiamento do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e é mais uma ação implementada do Plano de Desenvolvimento do Turismo Afro em Salvador.

Serviço: