PUNIÇÃO

Servidor do Detran é exonerado após ser filmado usando viatura do órgão para ir à praia

O ex-funcionário também responderá a Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 18:28

Servidor foi exonerado após usar viatura do Detran para ir à praia Crédito: Reprodução

Um servidor do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) foi exonerado após ser flagrado usando uma viatura do órgão para ir à uma praia localizada no bairro de Piatã, em Salvador. O caso aconteceu no último final de semana.

Dois homens aparecem nas filmagens. Segundo o Detran, um deles seria servidor de uma unidade do interior do estado, enquanto o outro não faz parte do quadro funcional do órgão, o que agrava a penalidade.

“Após conhecimento do conteúdo da gravação, a Diretoria-geral do Detran-Ba imediatamente determinou apuração rigorosa acerca dos fatos com identificação dos ocupantes da viatura que aparece no vídeo”, informa na nota.