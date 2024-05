É DE GRAÇA!

III ESG Fórum Salvador reúne palestras gratuitas, sustentabilidade corporativa, inovação, tecnologia, inteligência artificial e mais

Serão dois dias de palestras para o público

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 15:16

Porto de Salvador Crédito: @portosalvadoreventos/divulgação

O mundo hoje vive em um cenário no qual assuntos como sustentabilidade e responsabilidade social estão no centro das preocupações globais e a implementação do ESG nas empresas não é apenas uma escolha ética, mas uma estratégia inteligente de negócios. Atentos a este momento, o Jornal Correio e o Alô Alô Bahia seguem na vanguarda realizando, pelo terceiro ano consecutivo, o ESG Fórum Salvador, evento que, mais uma vez, irá movimentar o debate sobre os temas relacionados ao setor, trazendo especialistas de várias partes do Brasil e até de outros países.

E, o melhor, com inscrições gratuitas para quem tiver o interesse em participar. Para tal, basta acessar o link https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador e preencher com os dados solicitados. O evento será realizado nos dias 22 e 23 maio, no Porto Salvador e contará com transmissão ao vivo (youtube.com/@Correio24hBahia).

Seis trilhas

Serão dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos. No dia 22 de maio, próxima quarta-feira, o evento acontece apenas para convidados. Já no dia seguinte, quinta-feira, a programação será para o público inscrito e seguirá seis trilhas: Sustentabilidade Corporativa; Inovação e Tecnologia Sustentável; Diversidade, Equidade e Inclusão; Economia Circular e Gestão de Resíduos; Ação Climática e Biodiversidade; e Inteligência Artificial para a Sustentabilidade. Caberá à jornalista Ana Portela ser a mestre de cerimônias.

“O ESG (de “environmental, social and governance”) entrou, há alguns anos, na agenda de importantes gestores e investidores, especialmente na Europa e Estados Unidos. Estima-se que haja no mundo cerca de US$ 30 trilhões nos fundos ESG, que são compostos por papéis de empresas que se balizam por essa ética”, garante o presidente da Saltur, Isaac Edington, um dos curadores do evento. “O ESG Fórum Salvador é uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações poderem se atualizar sobre o que há de novo sobre este tema e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento do ESG no Brasil”, destaca.

Além do olhar empresarial, o evento tem como objetivo despertar o público para os pilares que compõem a sigla ESG. “O planeta vem atravessando mudanças cada vez mais rápidas, fato que torna urgente a intensificação do debate em torno da atuação da sociedade nos campos ambiental, social e de governança”, afirma a diretora do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia. “Nós do CORREIO temos orgulho em poder atuar como vetores dessa troca de ideias e reunir nomes que estão na vanguarda das ações de ESG em mais uma edição de sucesso do Fórum”, completa.

Abertura

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, dará as boas-vindas na palestra de abertura do evento, marcada para as 17h, no dia 22, e receberá executivos do setor público, privado e da sociedade civil, que assistirão também às falas de nomes importantes do ESG, como Preto Zezé, presidente Global da Central Única das Favelas (CUFA), que abordará temas como inovação e reconexão, destacando o potencial das comunidades não só como polos de consumo, mas também como espaços de criatividade e empreendedorismo, na palestra “Favela é potência”.

Anfitrião da COP 30 no Brasil, o governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Helder Barbalho, também participará da abertura do Fórum. O gestor público vai ministrar a palestra “Desafios da Amazônia, oportunidades para o Brasil e a importância estratégica da agenda ambiental no âmbito da COP30”.

Daniela Mercury é mais um nome confirmado no III ESG Fórum Salvador. Artista dedicada à defesa dos direitos humanos por mais de 40 anos, sempre usou sua voz para repercutir causas importantes e urgentes. Atua como representante da sociedade civil no Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, criando, entre outras coisas, políticas públicas de proteção à população LGBTQIA+ e proteção aos povos indígenas e como membra permanente da Comissão Arns; é embaixadora do UNICEF desde 1995 e Campeã da Igualdade da ONU desde 2014. A cantora e ativista ministrará a palestra “Como a indústria cultural pode influenciar a proteção do clima”.

Foco ESG

No dia seguinte, 23, os inscritos no evento poderão acompanhar uma intensa e rica programação. Após o credenciamento, às 8h, e a abertura, às 9h, o italiano Andrea Iorio, considerado uma das principais referências internacionais em transformação digital, liderança e inovação, ministrará a palestra “O Ser Humano e a Transformação Digital”. Em seguida, o painel “Integração de Práticas ESG nas Estratégias Corporativas” reunirá o advogado, escritor e consultor especialista em ESG, Augusto Cruz; a gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Pan American Silver, Enilda Maranhão; e o VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, Marcelo Lyra. A mediação será de Isaac Edington.

As palestras “Marcas, Propósito e Impacto”, ministrada pela executiva global de Diversidade e Inclusão, Helena Bertho; e “Mudanças Climáticas: Acordos, Caminhos & Desafios”, com o VP do Conselho de Sustentabilidade da FIEB e membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia, Jorge Cajazeira, darão continuidade à programação da manhã.

O painel “Impacto Social, Economia Circular, Políticas de Redução de Resíduos” completa este primeiro bloco do evento. No palco estarão André Sá, empresário e consultor na área de turismo e sustentabilidade, diretor da Rede de Hotéis Lazar, sócio-diretor da Rent Brasil e Consultor Sênior Associado da GKS; Giovanna Victer, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal e secretária de Fazenda do Município de Salvador; Leana Mattei, escritora e diretora da Aganju ESG & Impacto Social e sócia-investidora da Incentiv; e Pedro Alban, arquiteto e artista visual, fundador da Arquivo. A mediação será de Donaldson Gomes, editor e colunista do Jornal Correio e apresentador do programa Política & Economia.

Após o almoço, o público vai conferir o painel “Tecnologias Emergentes para a Sustentabilidade, Inovação e Soluções” com Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade da Bracell; Ana Luísa Beserra, empreendedora Social Premiada pela ONU, defensora pelo Saneamento, Mit Innovator Under 35, Forbes Under 30 e CEO SDW; Maria Lúcia Dubeux, diretora de Gente, Gestão e Cultura da companhia da Moura Dubeux; e Luis Breda, diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC na Bahia. A mediação será de Lucas Reis, fundador da Zygon e diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil.

O painel “Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)” trará uma visão mais ampla a atual sobre o tema a partir dos pontos de vista de Amanda Brito Orleans, cofundadora da startup de impacto social Instituto AB; Linda Bezerra, editora-chefe do Jornal Correio; Rodrigo Accioly, presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia; e Vitor Martins, administradora, psicóloga, premiada pela Young Leader, líder de Diversidade e Inclusão na Swap e Linkedin Top Voice. A mediação será de Mariana Paiva, escritora, idealizadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão AWÁ Cultura Gente e Colunista do Correio.

O evento contará com o painel “Inteligência Artificial e o Impacto na Sociedade”, reunindo o doutor em Comunicação Lucas Reis, diretor de assuntos governamentais da IAB Brasil e fundador de Zygon; Elisandro Lima, cofundador e diretor de Operações da startup Hive Visão Computacional; Daniel Tupinambá, executivo líder de cyber e soluções tecnológicas; e a cientista de Dados Amanda Lins, graduanda em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e líder do Mapa Educação. O momento terá mediação Isaac Edington.

Caberá também ao presidente da Saltur conduzir a apresentação dos cases “Salvador Shopping”, com a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal; “Startei”, com o sócio do hub de inovação, Paulo Henrique Oliveira; “Sebrae”, com a doutoranda em Dança – UFBA e mestra em Educação Profissional e Tecnológica – IFBA, Bianca Barreto, professora da rede municipal de Salvador e São Francisco do Conde e finalista do Prêmio Educador Transformador do Sebrae; e “OR – ESG”, com Daniel Sampaio; diretor superintendente da OR na Bahia.

A palestra de encerramento caberá à executiva referência em ESG, Inovação e Gestão de Pessoas, Paula Harraca, que abordará o tema “O poder transformador do ESG”. Líder premiada, a palestrante soma 25 anos de experiência no desenvolvimento do potencial humano e na construção de negócios capazes de alinhar lucro e propósito.

Parcerias

O ESG Fórum Salvador contará mais uma vez com a participação de grandes empresas em atuação na Bahia e no Brasil. O evento reunirá não só especialistas no tema como representantes de companhias e instituições que vêm contribuindo para o desenvolvimento de um mundo sustentável e uma sociedade diversa. “Muitas marcas e entidades estão conosco desde a primeira edição, em uma demonstração de confiança nos veículos de comunicação como realizadores deste importante projeto. Mais do que nunca, os temas que giram em torno da sigla ESG precisam ser debatidos. O fórum é um grande exemplo de como podemos fazer a diferença na comunidade em que estamos inseridos”, afirma Rafael Freitas, diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia.

"Estamos orgulhosos em realizar o fórum pelo terceiro ano consecutivo. O evento representa o compromisso contínuo do Jornal CORREIO na promoção de debates significativos e de interesse da sociedade baiana. O sucesso comercial do evento é a confirmação da dedicação dos nossos parceiros, fortalecendo ainda mais nossa missão de informar e inspirar a comunidade empresarial a agir de forma mais responsável e sustentável", reforça a gerente de Comercial e Marketing do Jornal Correio, Luciana Gomes.

O III ESG Fórum Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Alba Seguradora, Bracell, Contermas, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Instituto Mandarina, Jacobina Mineração - Pan American Silver, Moura Dubeux, OR, Porsche Center Salvador, Salvador Bahia Airport, Suzano, Tronox e Unipar; apoio da BYD | Parvi, Claro, Larco Petróleo, Salvador Shopping, SESC, SENAC e Wilson Sons; apoio institucional do Sebrae, Instituto ACM, Saltur e Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Fera Palace, Happy Tour, Hike, Hiperideal, Ticket Maker, Tudo São Flores, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.

SERVIÇO

O que: III ESG Fórum Salvador

Quando: 22 e 23 de maio (o primeiro dia para convidados e o segundo para inscritos, grátis)

Horário: 17h às 22h (22.05) e 8h às 18h (23.05)

Inscrições: https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador