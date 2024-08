NORTE DO ESTADO

Servidor morre após bater o carro em árvore em estrada na Bahia

Um servidor público de Juazeiro, no Norte baiano, morreu em um acidente de carro na noite da quinta-feira (22), na BA-120. O carro dirigido por Marcel Campelo Dias da Silva, 43 anos, bateu contra uma árvore depois que ele perdeu controle do veículo.

Marcel trabalhava na Agência de Desenvolvimento, Agricultura e Pecuária (Adeap) de Juazeiro e estava em um veículo oficial do órgão quando aconteceu o acidente, por volta das 19h.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do KM 360. O carro saiu da pista e entrou em uma área de mato ao lado da rodovia, momento em que bateu de frente com a árvore. Marcel morreu ainda no local. Não houve mais feridos.