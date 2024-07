NEGOCIAÇÕES

Servidores do INSS decidem manter greve após assembleia nesta quarta

Em Salvador, os trabalhadores que atuam em home office estão parados ou atuando de forma parcial, entretanto, nenhuma agência foi fechada

Publicado em 18 de julho de 2024 às 20:47

Os servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) decidiram manter a greve da categoria após assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Sindprev), realizada na tarde desta quinta-feira (18). O protesto tem adesão parcial dos funcionários do órgão no estado, que conta com 2,8 mil servidores e 168 agências.

Em Salvador, os trabalhadores que atuam em home office estão parados ou atuando de forma parcial, entretanto, nenhuma agência foi fechada. No interior, as agências estão sem atendimento em Barreiras e nas regiões do Recôncavo, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul.

“Há algumas pendências do governo com a categoria e uma delas é a inclusão da Previdência Social nas carreiras típicas de Estado, mas o governo não formalizou a nossa proposta e nós estamos aguardando uma posição oficial”, disse o coordenador do Sindicato, Edivaldo Santa Rita, sobre a negociação com o Governo Federal.

Santa Rita também ressaltou avanços nas conversas com o Estado, como a inclusão de todo o percentual de reajuste nos pontos da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). A proposta para os percentuais de recomposição estabelece 9% para janeiro de 2025 e 9% para abril de 2026. Também houve avanços nos padrões enquadramento das tabelas e incremento nos valores dos steps dos Níveis e entre as Classes, para os servidores do Nível Superior e Nível Intermediário.

O protesto dos trabalhadores reivindica reestruturação da carreira, reposição das perdas salariais, manutenção da GAE (Gratificação de Atividade Executiva) e regulamentação do Comitê Gestor de Carreira. Além disso, eles também solicitam o cumprimento do acordo da greve de 2022, que tinha como pedidos a carreira típica de Estado, nível superior para concurso e incorporação das gratificações ao vencimento básico.