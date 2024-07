SEM SERVIÇO

Servidores do INSS entram em greve a partir desta terça (16)

Trabalhadores exigem cobrança de nível superior para as funções técnicas

Da Redação

Publicado em 15 de julho de 2024 às 19:21

INSS Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entram em greve a partir desta terça-feira (16) em todo o Brasil. Na Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (SINDPREV) fará um ato na agência das Mercês, em Salvador, a partir das 6h30. A Bahia possui mais de 2 mil dos 19 mil servidores do Brasil, distribuídos em sete gerências regionais.

A pauta de reivindicações dos trabalhadores inclui a exigência de nível superior para as funções técnicas, carreira típica de Estado com reestruturação, melhoria das condições de trabalho e modernização de equipamentos e instalações, além do veto à extensão das gratificações GDAS - visa o recebimento das diferenças da devidas aos inativos e pensionistas do INSS que têm direito a paridade constitucional.

Segundo o coordenador do Sindicato no Estado, Edivaldo Santa Rita, nos últimos anos não houve nenhuma licitação para a contratação de serviços como reforma e climatização para as agências da Previdência. Segundo ele, as condições precárias prejudicam o atendimento, a produtividade dos servidores e traz desconforto para o segurado.

A redução do número de agências também contribui para a lentidão nos processos de concessões de aposentadorias e benefícios, segundo o coordenador do SINDPREV. “Somente em Salvador e Região Metropolitana, perdemos postos importantes como Comércio, Praça da Sé e Candeias”, observa.