Servidores públicos baianos terão descontos de 8% a 15% em carros da BYD

Ofertas são válidas para qualquer modelo; carros variam entre R$ 116,8 mil a R$ 539,9 mil

Larissa Almeida

Publicado em 11 de julho de 2024 às 21:48

Anúncio de descontos foi feito durante reunião entre governador, secretários, representantes da BYD e do Banco do Brasil Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Os servidores públicos ativos, comissionados e aposentados da Bahia terão direito a descontos de 8% a 15% em qualquer modelo de carros elétricos e híbridos da Build Your Dreams (BYD), empresa chinesa fabricante de automóveis. As condições especiais são fruto de uma parceria entre a BYD e o Governo do Estado, anunciadas no início da noite desta quinta-feira (11), no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, a iniciativa é uma grande inovação. “Da perspectiva tecnológica mundial, é uma grande inovação e é uma mudança muito profunda que o baiano sentirá no seu coração, naquilo que ele possa ver e tocar com a proximidade da fabricação dos carros híbridos plug-in e dos carros elétricos aqui bem perto, na cidade de Camaçari [...] É fundamental para a gente reconhecer o trabalho dos servidores públicos, [...] ter esse respeito a todos aqueles que se dedicam para fazer com que o estado funcione”, ressalta.

Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Além dos descontos, os servidores públicos concursado vão poder contar com financiamento da compra do automóvel escolhido em decorrência de uma parceria do Estado e da BYD com o Banco do Brasil. “O Banco do Brasil tem como cliente todos os servidores da Bahia e, a partir dessa parceria, a gente vai conseguir condições extremamente exclusivas de taxa e prazo. Então, todo servidor vai ter acesso a uma taxa a partir de 1,19% e ter um prazo de até 72 meses para aquisição do BYD zero quilômetro”, aponta Thiago Monteiro, superintendente do Banco do Brasil na Bahia.

O financiamento não tem valores pré-definidos. Segundo Thiago Monteiro, o teto será calculado com base do valor do veículo e das condições de crédito do cliente, que pode se dirigir a uma das 296 agências da instituição financeira em aproximadamente 200 municípios do estado para solicitar uma proposta, caso tenha interesse em adquirir um modelo.

O representante da BYD não soube informar quais carros terão maiores descontos, mas as maiores ofertas serão válidas, via de regra, para os mais caros. A BYD trabalha com modelos entre R$ 115,8 mil e R$ 539,9 mil no Brasil. Para os modelos Dolphin, Dolphin Plus e Yuan, já está inclusa a manutenção preventiva durante cinco anos ou até atingir a marca de 100 mil km. O secretário da Administração, Edelvino Góes, lembrou que “além do desconto, os servidores terão uma condição de pagamento facilitada, com entrada a partir de 10% do valor do veículo e financiamento em até 72 meses”.

Durante entrevista coletiva, o governador Jerônimo Rodrigues celebrou a parceria e exaltou as contribuições da iniciativa para a geração de empregos. “É um movimento do Governo do Estado, BYD e Banco do Brasil, unidos para garantir que a força da indústria no estado se estabeleça. Enquanto a BYD e o Banco do Brasil têm seus objetivos na remuneração do capital e no bem-estar dos seus clientes, o olho grande é o olho do Estado, no sentido de ver possibilidade de empregos. A BYD aponta o potencial de 10 mil empregos diretos e indireto. É isso que interessa ao Governo do Estado”, disse.

Condições

Têm direito à promoção os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, integrantes do Tribunal de Contas dos Municípios, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, além de beneficiários da Assistência à Saúde do Servidor, o Planserv. O benefício não se estende aos dependentes dos servidores públicos. A aquisição é limitada à compra de um veículo por pessoa, a cada período de 12 meses. As regras completas da promoção estão no Termo de Concordância às Condições Comerciais, disponíveis na área restrita do site RH Bahia.

Para conferir os respectivos preços e os abatimentos dos modelos da BYD, os interessados devem acessar o site RH Bahia, usando seu login e senha. Na sequência devem clicar na área do Clube de Desconto e encontrar a promoção da BYD. Lá vão encontrar a tabela de descontos e o Termo de Concordância às Condições Comerciais. Os interessados em comprar um veículo devem imprimir o documento, preencher e levar até uma concessionária da montadora. O estoque de veículos para essa promoção é limitado.

As condições especiais para servidores são válidas apenas nas concessionárias BYD Parvi, localizadas na Avenida Luís Viana Filho, 6180, e na Avenida Barros Reis, 652, no bairro do Retiro, ambas em Salvador. Em breve, os preços promocionais também estarão disponíveis na BYD Parvi de Feira de Santana, que será inaugurada na Avenida Presidente Dutra, 2195 – Centro.

Instalação fabril

Com previsão de inaugurar três unidades fabris no Complexo Industrial Automobilístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a empresa chinesa tem expectativa de espalhar 12 concessionárias no estado, que deve empregar, ao total, pelo menos 600 pessoas.

“As obras e os investimentos da BYD estão a todo vapor. [...] O nosso carro é 100% elétrico, ele não emite poluentes. A BYD vai produzir os carros elétricos aqui na Bahia e os seus componentes, e vai produzir carros híbridos. Oficialmente, o primeiro carro híbrido plug-in que será fabricado aqui é o Song Pro, um lançamento da Bahia para um SUV, que é a paixão do brasileiro e é mais acessível”, anunciou Alexandre Baldy.

Na primeira etapa, além do Song Pro, a fábrica baiana será responsável por abastecer o mercado automotivo com outros dois modelos, sendo eles o hatch Dolphin e o SUV Yuan Plus. A estimativa é de que a produção comece no último trimestre de 2024.

Segundo Alexandre Baldy, em breve a BYD vai assinar um convênio com a Federação da Indústria do Estado da Bahia (Fieb) e o CIMATEC que tem como objetivo elaborar pesquisas para servir de parâmetro e estímulo ao desenvolvimento fabril. Nos próximos dias, já será anunciada a primeira turma de futuros trabalhadores da planta industrial da fábrica automotiva que irão até a China treinar por 90 dias para pôr em execução às instalações em Camaçari.

“Essa relação de pesquisa e desenvolvimento vai dar a oportunidade de podermos desenvolver o carro híbrido plug-in Flex-Full, ao qual a gente tem hoje o combustível e a gasolina. Nesse futuro próximo [...] de desenvolvimento local na Bahia, a gente terá os carros híbridos plug-in Flex-Full com o etanol, que é a riqueza brasileira, sobretudo com o compromisso com o ambiente”, finaliza.