SAÚDE

Sesab confirma total de 63 mortes por dengue na Bahia em 2024

Cenário da doença tem tendência de queda no estado

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 21:07

Aedes aegypti, vetor transmissor de dengue, zika e chikungunya Crédito: Freepik

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou a marca de 63 mortes por dengue na Bahia em 2024. Os últimos óbitos foram confirmados nos municípios de Vitória da Conquista, Jacaraci, Encruzilhada, Itaberara, Serrinha e Teolândia. Os dados são desta terça-feira (7).

De acordo com a secretaria, o estado possui uma taxa de letalidade da dengue de 2,9%, menor do que a média nacional. Ao todo, foram confirmados 63 óbitos por dengue nos municípios de Vitória da Conquista (14), Jacaraci (5), Feira de Santana (4), Juazeiro (4), Encruzilhada (3), Piripá (3), Barra do Choça (2), Caetité (2), Coaraci (2), Palmas de Monte Alto (2), Santo Antônio de Jesus (2), Bom Jesus da Lapa (1), Caculé (1), Caetanos (1), Campo Formoso (1), Caraíbas (1) Carinhanha (1), Guanambi (1), Ibiassucê (1), Ipiaú (1), Irecê (1), Itaberaba (1), Luís Eduardo Magalhães (1), Macaúbas (1), Maraú (1), Santo Estevão (1), Seabra (1), Serrinha (1) Tanque Novo (1), Teolândia (1) e Várzea Nova (1).

Entre 1º de janeiro e 4 de maio de 2024, foram registrados 181.211 casos da doença no estado, um incremento 719,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 22.118 casos foram notificados na Bahia. O município de Vitória da Conquista lidera em número de casos, com 28.658 notificações. O número é maior do que a soma de casos dos quatro municípios seguintes – Salvador, Feira de Santana, Caetité e Barra do Choça.