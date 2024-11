JÁ É NATAL

Shopping Bela Vista inaugura decoração de Natal e traz atração inédita

‘Um Natal Inesquecível’ é o tema da decoração deste ano

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 19:33

Natal do Shopping Bela Vista Crédito: IR Photografia

Centenas de famílias e crianças acompanharam a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração de Natal do Shopping Bela Vista, neste domingo (3). O musical original, assinado por Licia Fabio Produções, teve corpo de baile da Cia on Broadway e figurinos produzidos pelo estilista Fabio Sande. Neste ano, a atração conta com a ação inédita Balloon Experience, que proporciona uma experiência imersiva.

“A abertura do Natal do Bela é sempre um evento muito esperado pelas famílias, pelos nossos clientes e já se tornou referência em criatividade no nosso segmento. Por isso que, em 2024, nós buscamos superar ainda mais essas expectativas fazendo um espetáculo emocionante e sendo o primeiro shopping do Brasil a transformar o Balloon Experience em uma atração natalina”, destaca a Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

A experiência imersiva contempla pessoas de todas as idades e acontece dentro de uma gigante caixa de presente sensorial musical, com uma piscina com mais de 130 mil bolinhas e 5 mil balões, compondo o cenário da decoração de Natal. O ingressos da atração custam a partir de R$ 20 (imersão de 20 minutos). A decoração ainda conta com experiências interativas e espaços instagramáveis.

Serviço

O que: Balloon Experience

Quando: de 03 de novembro a 24 de dezembro

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$20 + 1kit lápis e caderno (meia-social)

Classificação: Livre

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista