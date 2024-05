Shopping de Salvador oferece exames gratuitos de glaucoma

Doença é segunda maior causa de cegueira no Brasil

No próximo sábado (25), é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A data tem o objetivo de chamar a atenção para o problema de saúde que é a segunda maior causa de cegueira no Brasil, atrás apenas da catarata. Para marcar a data, a Cínica Oftalmológica CLAO realizará exames gratuitos de Tanometria e Refração, que identificam a doença.

Os exames são indicados para pessoas de 10 a 90 anos e serão realizados, por ordem de chegada, no Espaço Cidadania (piso L1), do Salvador Norte Shopping, nos dias 25/05 (das 9h às 21h) e 26/05 (das 13h às 21h). Não é necessário o cliente apresentar solicitação médica e, caso seja detectada alguma anormalidade no exame, ele será encaminhado para exames complementares.