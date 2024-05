III ESG FÓRUM

Empresas apostam em inovação para cumprir metas ambientais

Bracell e Senai Cimatec apresentaram exemplos de práticas relacionadas à sigla ESG

Millena Marques

Publicado em 24 de maio de 2024 às 06:30

Painel de 'Tecnologias Emergentes para a Sustentabilidade, Inovação e Soluções' Crédito: Marina Silva/CORREIO

A necessidade de seguir os pilares do ESG levam empresas a apostar na inovação para cumprir suas metas ambientais. No entanto, as novas medidas implementadas devem pensar no desenvolvimento de cidades e regiões. Dois exemplos foram dados na última quinta-feira (23), no palco do III ESG Fórum, projeto realizado pela parceria do jornal CORREIO e do site Alô Alô Bahia.

A Bracell, empresa brasileira de produção de celulose, ressaltou a importância de utilizar o material para confecção de viscose, tecido que pode substituir o poliéster, que tem origem do petróleo."Substitui o poliéster, mas também o próprio algodão. O algodão também é uma fibra natural, tanto quanto a celulose, mas a capacidade de produção de algodão é muito pequena, demanda muita água e um custo de produção altíssimo”, disse o vice-presidente de sustentabilidade da empresa, Márcio Nappo, que ressaltou que os gastos são menores com a produção do eucalipto para produção da celulose.

Na Bahia, um terceiro tipo de material, conhecido como celulose especial, é o diferencial para a indústria. Isso poque, segundo Nappo, ela possui um grau de refino alto, com capacidade para substituir plásticos e, consequentemente, gerar um menor impacto ambiental.

No estado, a planta da Bracell está localizada no Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). “Ela [a planta] vai ajudar nessa transição para o mundo de baixo carbono, substituindo combustíveis fósseis como matéria-prima por uma matéria-prima não só renovável, mas também biodegradável”, complementou Nappo.

Já o Senai Cimatec destacou a importância de se avançar na corrida pela produção de hidrogênio verde no mundo. Isso deve acontecer com o auxílio de energias renováveis, segundo o diretor de Tecnologia e Inovação da instituição, Luís Breda.

“Se eu produzo o hidrogênio a partir de uma fonte não renovável, como os hidrocarbonetos, o petróleo, por exemplo, eu acabo emitindo muito carbono para a atmosfera, que é um dos gases de efeito estufa que aquece o planeta e acaba gerando os grandes impactos que a gente está vendo ao longo das últimas décadas”, explicou.

O hidrogênio verde é um combustível universal, leve e reativo, gerado por meio da eletrólise da água, processo químico que utiliza a corrente elétrica para separar as moléculas de hidrogênio do oxigênio existente na água. Quando a eletricidade obtida neste método é proveniente de fontes renováveis, a produção da energia é realizada sem emissão de carbono na atmosfera, o que contribui para a descarbonização do planeta.

Em junho do ano passado, os equipamentos para a implantação da primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil chegaram ao Porto de Aratu-Candeias. O projeto será instaurado no Polo Petroquímico de Camaçari pela empresa Unigel e tem como meta produzir 100 mil toneladas anuais de hidrogênio verde até 2030. A fábrica passará por três fases, sendo que a primeira deve ser finalizada até junho deste ano, com um investimento de R$ 582 milhões e a produção de 0 mil toneladas anuais do insumo.

"A Bahia é especial porque temos um potencial enorme de processos de energia limpa, eólica e solar, e temos água. O mais importante não é simplesmente a gente produzir hidrogênio e mandar pra Europa porque eles vão descarbonizar a matriz industrial deles e criar barreiras para produtos que hoje a gente produz”, conclui Breda.

