ESG

Veja três características que um líder deve ter na era da IA

Transformações digitais devem estar associadas às questões sociais e à realidade

Gil Santos

Publicado em 24 de maio de 2024 às 05:00

Helena interage com a plateia Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Quando a executiva Global de Diversidade e Inclusão, Helena Bertho, subiu ao palco do III Fórum ESG Salvador, nesta quinta-feira (23), a plateia já tinha assistido a uma palestra sobre os impactos da Inteligência Artificial no mundo, mas a profissional aproveitou o gancho para ampliar a discussão na palestra 'Marcas, Propósito e Impacto', associando as transformações digitais às questões sociais. Helena fez algumas provocações e deixou o público reflexivo.

A especialista começou o discurso afirmando que, no mundo atual, não faltam dados e nem informação, mas que faltam frequência, consistência e boas curadorias. E frisou que veículos de comunicação tradicionais têm papel fundamental na luta contra a desinformação.

Helena apresentou uma pesquisa da Globo Insight que revelou que apenas 2,34% da população viajou de avião nos últimos 12 meses, têm smartphone, cartão de crédito, carro, contrata serviço de diarista ou mensalista e foi a restaurantes nos últimos 30 dias. E trouxe dados do Datafolha de que cerca de 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3,5 mil por mês e que 71% dos entrevistados com renda acima de cinco salários mínimos se posicionaram como a faixa mais pobre do Brasil.

"Qual a reflexão? Para inovar, para pensar estratégias de marca a gente precisa ter senso de realidade, porque essa distorção faz com que a gente pense em soluções, serviços, produtos, comunicação e estratégias que não se conectam com problemas reais. E um dos princípios da inovação quando a gente fala em tecnologia é pensar em soluções que resolvam problemas reais das pessoas", afirmou.

O senso de realidade seria a primeira característica de um líder. Ela frisou que 32 milhões de brasileiros não têm acesso a água potável e que 90 milhões de pessoas não tem acesso à coleta de esgoto no Brasil. Lembrou que no ano passado a discussão no mundo dos negócios girava em torno do metaverso, que esse ano o debate é Inteligência Artificial, mas que a inovação e o ESG são feitos por pessoas. Ela apontou ainda a necessidade de senso crítico como a segunda característica.

"A tecnologia só é valida se ela servir para fazer a vida das pessoas melhores, e se ela incluir as pessoas. Se a tecnologia não tiver esse papel, a única coisa que ela está a serviço é de tornar o mundo cada vez mais desigual, e ela vai aprofundar as desigualdades, porque a conversa vai ser sobre acesso, e quem não tiver acesso não vai estar dentro da conversa", afirmou.

O senso de responsabilidade social seria o terceiro ponto a ser debatido, porque está diretamente relacionado com as projeções de futuro. Helena frisou que o S do ESG, que pensa o social, ainda é um desafio no mundo corporativo e estimulou o público a refletir sobre o assunto.

Assim que subiu ao palco ela fez uma descrição de como estava vestida e das características pessoais, como uma ação de inclusão para pessoas com deficiência visual, e contou que esse foi um pedido da organização do evento. Ela lembrou que essa não é uma ação comum nos eventos em que participa, frisou a importância da inclusão e parabenizou os organizadores.

Helena é formada em Publicidade e Propaganda e uma das principais executivas de Comunicação e Inovação do Brasil. Recebeu o prêmio Sim à Igualdade Racial em 2021, o Prêmio Caboré em 2022, o Troféu Mulher Imprensa de 2023, e foi reconhecida uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo.