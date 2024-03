CONSCIENTIZAÇÃO

Shopping de Salvador recebe exposição em homenagem ao Dia Mundial da Água

Mostra gratuita ficará aberta ao público nos dias 21 e 22 de março, no Salvador Shopping

Publicado em 20 de março de 2024 às 20:38

Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Em homenagem ao Dia Mundial da Água, que acontece nesta sexta-feira (21), o Salvador Shopping realizará, nos dias 21 e 22, uma exposição gratuita para apoiar a conscientização e a preservação da água. A ação acontece em parceria com a startup de economia circular SOLOS, no Espaço Gourmet do shopping.

Com totens informativos e agentes mobilizadores que ficarão disponíveis das 10h às 14h e das 16h às 20h para compartilhar informações e tirar dúvidas do público presente, a exposição abordará a necessidade do descarte correto, o impacto das ações humanas nos mares e oceanos, e o reflexo na sociedade.

Para instruir as crianças e jovens sobre a importância do consumo racional de água, haverá visitas agendadas à mostra. Na sexta-feira (22), às 9h, 35 crianças da comunidade do Alto do Lobato através do Acervo da Laje vão visitar a exposição. No mesmo dia, às 16h, cerca de 60 jovens do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social também visitarão.

De acordo com Clezyane Araújo, coordenadora de Sustentabilidade do Salvador Shopping, a data serve como um alerta. “Nosso objetivo é reduzir esses impactos ao máximo. Pensando nisso, adotamos algumas medidas de consumo consciente, como a utilização de energia sustentável, captação de água da chuva para uso interno nos banheiros, jardins e plantas distribuídas pelo ambiente, além do sistema de descarga a vácuo, que reduz em 80% o desperdício de água quando comparado às descargas convencionais. Nós adotamos essas medidas justamente por acreditar e apoiar um futuro sustentável”, afirmou a profissional.