Shopping em Lauro de Freitas terá doação de sangue e vacina contra dengue neste sábado (6)

Unidade móvel do Hemoba funciona das 7h30 às 12h30 e Posto Avançado de Vacinação das 10h às 20h

Neste sábado (6), o Parque Shopping Bahia recebe duas importantes ações voltadas à saúde. O shopping, localizado na região central de Lauro de Freitas, recebe até amanhão Hemóvel, a unidade móvel do Hemoba, para doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea.

O posto vai funcionar das 7h30 às 12h30, no estacionamento G1, próximo à entrada da Smartfit. Em atualização recente, o Hemoba informa que os estoques para os tipos de sangue A+, A-, B+, B-, O+ e O- seguem críticos. Apenas os estoques AB+ e AB- estão estáveis.

Também no Parque Shopping Bahia, o Posto Avançado de Vacinação de Lauro de Freitas funciona normalmente neste sábado, das 10h às 20h, para a vacinação contra a dengue para pessoas de 10 a 14 anos. Localizada no piso L2, a unidade é a única no município que funciona aos sábados.