ALÔ, VOLUNTÁRIOS

Shopping na capital recebe Hemóvel para doação de sangue neste sábado (16)

Interessados em doar sangue ou medula óssea poderão ir ao Bela Vista das 8h às 17h

O ônibus de coleta da Fundação Hemoba (Hemóvel) estará na entrada principal do Shopping Bela Vista neste sábado (16), das 8h às 17h, para cadastrar doadores de medula óssea e realizar coletas de sangue. A ação busca mobilizar voluntários para contribuir com o estoque de sangue e ampliar o banco de doadores de medula.

Para realizar a doação de sangue no Hemóvel, não é necessário agendar com antecedência. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, respeitando a demanda espontânea dos voluntários.

Os requisitos para a doação são: estar bem alimentado, estar em boas condições de saúde, não apresentar sinais de doenças virais, pesar mais de 50 kg, ter dormido pelo menos 6 horas, não ter consumido álcool nas últimas 12 horas. Além disso, o voluntário não pode fumar nas 2 horas anteriores à doação e deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ser acompanhados por um responsável legal e apresentar um documento oficial com foto que seja válido em território nacional.

Já para se cadastrar como doador de medula óssea, o voluntário deve ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado geral de saúde, sem doenças infecciosas, incapacitantes, ou histórico de câncer, doenças do sangue ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).