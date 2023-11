Shopping Paralela inaugura decoração de Natal com clássicos da Disney

O Shopping Paralela inaugurou nesta quarta-feira (15) a tradicional decoração de Natal trazendo os clássicos da Disney para o “Natal Mágico”. A decoração temática traz personagens icônicos, como o Rei Leão, Peter Pan e Alice do País das Maravilhas.



A chegada do Papai Noel emocionou pais e crianças, marcando a abertura da temporada natalina do centro de compras.



No Natal do Paralela, mais de 15 personagens clássicos da Disney compõem os três universos mágicos, com cinco atividades interativas gratuitas. As crianças podem se divertir nas xícaras "Mad tea party" giratórias, nos portais "Drink me' poção mágica, na balança canoa, no jogo virtual "The Lion Guard to the rescue" em ipads e participar de outras brincadeiras e atrações do shopping.